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Из жары - в холод: на границе задержаны 9 кубинцев-нелегалов

Первая группа незаконных мигрантов в 2020 году была задержана на белорусской границе, сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь.


Гродненские пограничники остановили первую в наступившем году попытку незаконного пересечения границы группой нелегальных мигрантов. На этот раз новогоднее путешествие стало неудачным для девяти граждан Кубы, которые были задержаны 3 января в районе деревни Польные Богатыри Гродненского района.

Девять граждан Острова Свободы еще в прошлом месяце встретились в Москве и решили отправиться за счастливой жизнью в страны Евросоюза. 30 декабря иностранцы пытались законно пересечь границу в одном из международных пунктов пропуска, но из-за отсутствия виз польские пограничники их не пропустили.


Желание оказаться в Чехии было столь велико, что кубинцы после нескольких дней размышлений решились нарушить государственную границу. Взяв 3 января такси и указав водителю направление, иностранцы отправились в сторону Польши. К нарушению закона мужчины подошли основательно: приобрели теплые вещи, продукты и в смартфонах проложили маршруты, однако завершить задуманное им не позволили гродненские пограничники.

Задержанные помещены в ИВС Гродненской погрангруппы. В отношении иностранцев начат административный процесс за попытку незаконного пересечения границы и нарушение пограничного режима. Им грозит депортация с запретом въезда в Беларусь до 5 лет.
mlyn.by
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