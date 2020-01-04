В Барановичском гарнизоне контрактник повредил руку
На одном из полигонов, по предварительной версии – из-за нарушения требований безопасности, – один из военнослужащих контрактной службы получил травму руки.
В настоящий момент, сообщает официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, ему оказывается медицинская помощь. Жизни контрактника ничего не угрожает. Проводится проверка обстоятельств получения травмы.
Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.
Предварительно причиной травмы стало нарушение требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.
19:56 04/01/2020
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