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В Барановичском гарнизоне контрактник повредил руку

На одном из полигонов, по предварительной версии – из-за нарушения требований безопасности, – один из военнослужащих контрактной службы получил травму руки.

В настоящий момент, сообщает  официальный представитель Минобороны Наталья Гаврусик, ему оказывается медицинская помощь. Жизни контрактника ничего не угрожает. Проводится проверка обстоятельств получения травмы.

Военнослужащий служит на общевойсковом полигоне по контракту с 2018 года.

Предварительно причиной травмы стало нарушение требований безопасности при обращении с найденным неразорвавшимся боеприпасом.
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