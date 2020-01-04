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Три тела нашли в одной из квартир Гродно после новогодних праздников

Тела трех человек обнаружили правоохранители в одной из квартир по улице Пушкина в Гродно, об этом сообщили корреспонденту Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.

Погибшие были найдены только тогда, когда соседей стал тревожить неприятный запах, исходящий из квартиры. Жильцы предполагают, что смерть могла наступить в новогодние праздники или сразу после них.

Известно, что в квартире, где нашли тела, проживала неблагополучная семья, любившая употреблять алкоголь. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.

Напомним, что накануне жуткая находка была сделана в Минске - при чистке реки Свислочь рабочие обнаружили сумку с человеческими останками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
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