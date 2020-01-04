Три тела нашли в одной из квартир Гродно после новогодних праздников

Погибшие были найдены только тогда, когда соседей стал тревожить неприятный запах, исходящий из квартиры. Жильцы предполагают, что смерть могла наступить в новогодние праздники или сразу после них.





Известно, что в квартире, где нашли тела, проживала неблагополучная семья, любившая употреблять алкоголь. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.





Напомним, что накануне жуткая находка была сделана в Минске - при чистке реки Свислочь рабочие обнаружили сумку с человеческими останками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.



