Три тела нашли в одной из квартир Гродно после новогодних праздников
Тела трех человек обнаружили правоохранители в одной из квартир по улице Пушкина в Гродно, об этом сообщили корреспонденту Sputnik в УВД Гродненского облисполкома.
Погибшие были найдены только тогда, когда соседей стал тревожить неприятный запах, исходящий из квартиры. Жильцы предполагают, что смерть могла наступить в новогодние праздники или сразу после них.
Известно, что в квартире, где нашли тела, проживала неблагополучная семья, любившая употреблять алкоголь. В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа, которая выясняет все обстоятельства случившегося.
Напомним, что накануне жуткая находка была сделана в Минске - при чистке реки Свислочь рабочие обнаружили сумку с человеческими останками. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
19:12 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.