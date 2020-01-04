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Рождественский пост 2020: что категорически нельзя делать в канун праздника

Какие блюда нужно есть накануне Рождества и что нельзя делать перед праздником

Рождественский пост 2020: что категорически нельзя делать в канун праздника

Рождественский пост у христиан начался 28 ноября и продолжаться он будет ровно 40 дней, до 6 января. Основная идея поста – это духовность. Человек перед Рождеством должен очистить свою душу и тело.


 


Рождественский пост считается самым суровым и имеет множество ограничений. Церковь его установила для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. В течении всего поста христиане молятся за очищение от грехов, придерживаются специального рациона и ограничивают себя в развлечениях. В период поста люди стараются не ругаться, не кричать, сдерживать себя от искушений и прощать других людей.

Что категорически нельзя делать в Рождественский пост:

Ругаться с родными, друзьями и коллегами


Стоит освободиться от греховных помыслов и страстей


Сократить до минимума все развлечения: пения, танцы, веселье


Не употреблять алкогольные напитки


Не злиться, не употреблять грубые и матерные слова.


Не осуждать других людей.


Не праздновать свадьбы и пышных дней рождения


Во время Рождественского поста позволяется есть овощи, фрукты и хлеб. В рационе также должны быть грибы и каши. Иногда можно есть рыбу. Нельзя есть птицу, молочные продукты, мясо и яйца. Запрещается крепкий алкоголь.

 

Во время праздников, которые выпадают на период Рождественского поста можно выпить немного красного вина – это не считается грехом.

 

В среду и пятницу нужно есть продукты, которые термически не обрабатывались. Кроме того, в рацион нужно включить орехи, сырые или квашеные овощи, сухофрукты и мед.


 

Накануне Рождества стоит отдать предпочтение тушеным и вареным блюдам:


4 января, суббота - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

 


5 января, воскресенье - вареная пища с растительным маслом: каши, супы, тушеные овощи, грибы.

 

6 января, понедельник - Сочельник. В канун Рождества следует соблюдать сухоядение: употреблять хлеб, воду, соль, сырые фрукты и овощи, сухофрукты, орехи, мед.
rbc.ua
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