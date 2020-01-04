Британский суд приравнял этическое веганство к религии

Судебный иск подал лондонец Джорди Касамитжана, утверждающий, что был несправедливо уволен из Лиги защиты животных против жестоких видов спорта в 2018 году. Касамитжана утверждает: увольнение стало следствием раскрытия им информации, что лига инвестировала в фирмы, занимающиеся тестами на животных.





Суд постановил, что этические веганы должны иметь право на такую же правовую защиту на рабочих местах, что и сотрудники, придерживающиеся религиозных убеждений. Судья, ведший процесс, подчеркнул, что убеждения Касамитжаны достойны уважения и не противоречат основным правам других членов демократического общества, пишет interfax.by









Британские правоведы отметили, что хотя решение суда по трудовым спорам не является юридическим прецедентом, оно будет иметь важные и далеко идущие последствия. Работодатели должны будут уважать этическое веганство и не допускать дискриминации работников за их убеждения.Это также может побудить других обращаться к подобной защите.



