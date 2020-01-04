Гигантский "цветок-монстр" нашли в джунглях Индонезии

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Известно, что диаметр растения превышает 111 сантиметров, что делает его самым большим образцом в мире. "Цветок-монстр" вырос на том же месте, где в 2017 году было обнаружено растение, которому принадлежит предыдущий рекорд. Новый цветок стал на 10 сантиметров больше предшественника.





Растение под названием Раффлезия растет в джунглях и не имеет корней или листьев. Ученые относят его к паразитам, который питается, высасывая полезные вещества и воду из растений неподалеку. Помимо всего прочего, "цветок-монстр" имеет неприятный запах, который похож на гнилое мясо, пишет belta.by



