Гигантский "цветок-монстр" нашли в джунглях Индонезии
Ученые из Центра охраны природных ресурсов Западной Суматры нашли в джунглях Индонезии огромный "цветок-монстр", передает CNN.
Фото CNN
Известно, что диаметр растения превышает 111 сантиметров, что делает его самым большим образцом в мире. "Цветок-монстр" вырос на том же месте, где в 2017 году было обнаружено растение, которому принадлежит предыдущий рекорд. Новый цветок стал на 10 сантиметров больше предшественника.
Растение под названием Раффлезия растет в джунглях и не имеет корней или листьев. Ученые относят его к паразитам, который питается, высасывая полезные вещества и воду из растений неподалеку. Помимо всего прочего, "цветок-монстр" имеет неприятный запах, который похож на гнилое мясо, пишет belta.by
13:15 04/01/2020
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