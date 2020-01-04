В Минске задержали жителя Бобруйска с крупной партией психотропов

Экспертиза показала, что найденные у закладчика вещества представляют собой альфа-PVP (общий вес около 100 г) и мефедрон в таком же объеме.





Выяснилось, что молодой человек занимался закладками психотропов на территории Бобруйска и Солигорска, а опасные вещества покупал в интернет-магазине. Криминальным бизнесом бобруйчанин занимался около 3 месяцев. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.





Правовую оценку действиям жителя Бобруйска дадут следователи. Столичные оперативники работают над установлением канала поставки запрещенных веществ на территорию Беларуси.





Справочно





Альфа-PVP — тяжелый синтетический наркотик, стимулирующий центральную нервную систему и изменяющий физическое и психологическое состояние человека. Психологическая и физическая зависимость наступает уже после первого применения.





Мефедрон — особо опасное наркотическое вещество, употребление которого приводит к быстрому привыканию, нарушению мышления, памяти, внимания, психологическим и физиологическим проблемам.



