В Минске задержали жителя Бобруйска с крупной партией психотропов
В лесополосе на территории Минска задержали 25-летнего жителя Бобруйска, у которого обнаружили около 200 г особо опасных наркотических веществ, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на Telegram-канал пресс-секретаря МВД.
Экспертиза показала, что найденные у закладчика вещества представляют собой альфа-PVP (общий вес около 100 г) и мефедрон в таком же объеме.
Выяснилось, что молодой человек занимался закладками психотропов на территории Бобруйска и Солигорска, а опасные вещества покупал в интернет-магазине. Криминальным бизнесом бобруйчанин занимался около 3 месяцев. Ранее он привлекался к уголовной ответственности за хулиганство.
Правовую оценку действиям жителя Бобруйска дадут следователи. Столичные оперативники работают над установлением канала поставки запрещенных веществ на территорию Беларуси.
Справочно
Альфа-PVP — тяжелый синтетический наркотик, стимулирующий центральную нервную систему и изменяющий физическое и психологическое состояние человека. Психологическая и физическая зависимость наступает уже после первого применения.
Мефедрон — особо опасное наркотическое вещество, употребление которого приводит к быстрому привыканию, нарушению мышления, памяти, внимания, психологическим и физиологическим проблемам.
12:45 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.