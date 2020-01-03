Как на войне: жителя Витебска ранило салютом
Новогодний фейерверк едва не стоил 35-летнемe жителю Витебска жизни — в него попали 30-миллиметровые пиротехнические ракеты.
Картонная батарея ракет фейерверка, изъятая с места происшествия. Фото СК
Мужчина встречал новый год в одной из деревень Лиозненского района. 1 января в 0:30 он установил на улице батарею ракет «JW4059 – MALACHIT» польского производителя «Jorge» и поджег инициирующий фитиль, пишет news.vitebsk.cc
Через некоторое время, не дождавшись салюта, мужчина подошел к коробке и наклонился над ней, чтобы выяснить причину задержки. В этот момент начали отстреливаться ракеты фейерверка, которые попали в витеблянина. В результате мужчина получил травмы и был госпитализирован, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Место происшествия осмотрела следственно-оперативная группа. Правоохранители изъяли необходимые документы и опросили очевидцев. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Пока проводится проверка.
Согласно описанию на сайтах продавцов эта батарея снаряжена 25 ракетами калибра 30 миллиметров, которые содержат 270 грамм пиротехнического состава. Они способны взлетать как минимум на 20 метров, а при запуске рекомендовано находиться не ближе 25 метров.
11:46 04/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.