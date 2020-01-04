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Создана единственная вакцина против смертельной болезни мозга

Ученые Института молекулярной медицины и Калифорнийского университета в Ирвайне разработали вакцину против амилоидных бляшек, возникающих в ходе болезни Альцгеймера и других типов деменций.

Эксперименты на мышах оказались успешными, и специалисты планируют в скором времени приступить к клиническим испытаниям препарата с участием людей. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!

Вакцина направлена против формирования бета-амилоидных бляшек и нейрофибриллярных клубков, состоящих из тау-белка. Считается, что эти агрегаты являются основной причиной нейродегенеративных изменений в мозге, приводящих к когнитивным нарушениям, старческому слабоумию и смерти.


Только в США болезнью Альцгеймера страдают около 5,7 миллиона человек. Эффективные методы лечения, надежные биомаркеры или профилактические стратегии до сих пор неизвестны, пишет ru.oxu.az

12 декабря сообщалось, что ученые Института Солка в США обнаружили потенциальные лекарства против старческого слабоумия и болезни Альцгеймера — CMS121 и J147, которые способны замедлять старение у здоровых мышей, блокируя повреждение клеток мозга.
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