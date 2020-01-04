Это уголовное дело войдет в истории Беларуси как самое крупное по количеству обвиняемых высокопоставленных лиц. Тут какого обвиняемого не возьми – знаковая личность как системе госуправления, так и в государственном бизнесе. Общий размер полученных ими взяток превысил 1,5 млн долларов в эквиваленте, а при обыске у обвиняемых было изъято 1,65 млн долларов.





Если брать по размеру полученных преступных доходов, то главными обвиняемыми в деле являются председатель Правления ОАО «Белорусский межбанковский расчетный центр» Феликс Касперович и заместитель начальника Главного управления информационных технологий Национального банка Андрей Подгорный, получившие на двоих, по подсчетам следствия, 868750 долларов в качестве взяток.





Но самой знаковой фигурой в деле является заместитель государственного секретаря Совета Безопасности Андрей Втюрин, который много лет являлся руководителем Службы безопасности президента и задержание которого шокировало даже главу государства. Ему инкриминируется получение взяток на сумму 190 тыс. долларов.





Среди других знаковых лиц по данному делу следует назвать начальника Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка Игоря Кудасов (обвиняется в получении взяток на 30 тыс. долларов) директора РУП «Информационно-вычислительный центр Министерства финансов Юрия Зданевича (обвиняется в получении взяток на 82,5 тыс.долларов), генерального директора РУП «Белтелеком» Сергея Сивоедова (обвиняется в получении взяток на 470 тыс. долларов и 15 тыс. евро), начальник управления информационной безопасности Департамента безопасности ОАО «АСБ «Беларусбанк» Алексея Милованова (обвиняется в получении взятки в 27 тыс. долларов), исполнительного директора ОАО «Банк БелВЭБ» Юрия Пономарева (обвиняется в получении взяток на 13 тыс. долларов).





Пул обвиняемых бизнесменов не менее представителен. Самым «щедрым» среди них оказался фактический руководитель ООО «Мобильный сервис» Владимир Жилин, подкормивший чиновников на сумму не менее 900 тыс. долларов. Совладелец и один из фактических руководителей ООО «Солидекс ПИ» и ООО «Солидекс» (г. Минск) Сергей Покрышко передал чиновникам в качестве взяток не менее 195 тыс. долларов, представитель ИИУП «АМТ-Груп Интернешнл» Михаил Пригара подкормил государевых людей на 285 тыс. долларов. Два представителя российских компаний «Смартлабс» и «УГМК-Телеком» передали белорусским чиновникам по 190 тыс. долларов каждый. А вот гражданин Латвии Сергей Шарков, совладелец СООО «ДПА» (г. Минск), оказался более сдержанным в своих подарках, передав взяток на сумму всего 53 тыс. долларов. Остальные два представителя белорусского бизнеса и вовсе вы ядят очень скромными в этой компании, передав по 13 тыс. и 9 тыс. долларов.





Из 16 обвиняемых 12 находятся под стражей, остальным избрана другая мера пресечения.





Как сообщила Генпрокуратура, после проверки материалов уголовного дела был сделан вывод о полном, объективном и всестороннем исследовании обстоятельств преступлений.





Следует отметить, что дело не просто скандальное - оно откроет глаза очень многим. Однако с большой долей вероятности можно предсказать, что разбирательство будет закрытым – подальше от любопытных глаз. Уже в ходе предварительного расследования с пятью обвиняемыми были заключены досудебные соглашения о сотрудничестве. Они оказали содействие предварительному следствию, изобличив других соучастников, выдав имущество и уплатив доход, полученные преступным путем, в полном объеме выполнили иные условия досудебного соглашения. Поэтому до начала судебного разбирательства будет предварительное закрытое слушание, на котором и будет определено, допустят ли журналистов на это скандальное дело.