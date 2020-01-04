Мировое христианство снова отмечает Рождество Христово в разные дни. «Западные» верующие (католики, протестанты) праздновали его 25 декабря прошлого года, а «восточные» (православные) встретят Рождество только 7 января уже нового 2020 года.





Точно такое же положение будет и с празднованием Пасхи. Западные христиане войдут в Христово Воскресенье 12 апреля, а последователи русской православной церкви – 19 апреля. Как видим, разбежка между датами Пасхи в этом году незначительная – только неделя. Но уже в следующем 2021 году она составит почти месяц: западники встретят Пасху 4 апреля, а восточники аж 2 мая!





Заметим, что одинаковые даты празднования Воскресения Христова у христианских конфессий мира совпадают только раз в несколько лет. Такое совпадение было 2007 году - 8 апреля, в 2010-ом - 4 апреля, затем по календарю пасхалии (так называют специальную систему расчета даты Пасхи) праздники совпадут в 2025 году - 20 апреля, далее в 2028, 2031, 2034, 2037, 2038, 2041, 2045, 2048 и др. годах.









Расхождение в датах основных праздников – Рождества и Пасхи - конечно не нормально для всемирной христианской Церкви. Особенно Пасхи, которая влияет на определение дат других важнейших религиозных праздников. Так, Вербное воскресение, Вознесение, Троица и др. отсчитываются от Пасхи и перемещаются в календаре вместе с изменяющейся год от года её датой и относятся по этой причине к разряду «подвижных» праздников. И снова происходит «разделение» и «противостояние» христиан по дате их празднования. Но всё же основная, на мой взгляд, проблема с разночтением дат религиозных праздников имеется у Православной церкви, в частности в совпадении Великого Рождественского поста и празднования Нового года.









Если у католиков и протестантов Рождество предшествует Новому году и по своему значению в десятки раз важнее смены календарной вехи, то для верующих на постсоветском пространстве встреча Нового года является каким-то маниакальным событием, повышенное возбуждение и ликование вокруг которого совершенно не понятно западному человеку. Застолья с обильной выпивкой на протяжении нескольких дней полностью перечеркивают требование Великого поста. Скажу честно, даже если на меня кто-то из православных братьев обидится, призыв Церкви к его соблюдению становится фикцией, а само Рождество превращается в рядовой выходной день, завершающий длительные «новогодние» каникулы. О какой строгости в пищи, духовном размышлении о приходе в этот мир Спасителя, Его страдании и смерти можно рассуждать с рюмкой шампанского, водки или вина в Великий сорокадневный пост?!





Почему же происходит разночтение в датах празднования Рождества и Пасхи?





Напомню, что одна из причин в следовании западных христиан григорианскому календарю, а восточных – юлианскому, по которым высчитываются даты праздников. Так, Рождество отмечается в день зимнего солнцестояния, а Пасха в первое воскресенье после весеннего равноденствия и следующего за ним полнолуния. Однако разница вычислений этих дней по двум календарям приводит к разбежкам в датах празднования.Другая причина, в позиции Православной церкви на иудейскую (еврейскую) Пасху или «Песах», которая может совпадать по датам с христианской Пасхой. Согласно ей, православную и еврейскую Пасхи никогда нельзя праздновать «вместе». Это правило Никейского собора - если два праздника совпадают, православная Пасха переносится на неделю вперед. Дело в том, что православие до сих пор считает евреев «христоубийцами» и «лишёнными общения» по этой причине. Если кто нарушит данное правило, то подлежит отлучению от священнослужения и отлучению от Церкви. Правило 70 Святых Апостолов звучит очень серьёзно: «Аще кто, епископ, или пресвитер, или диакон, или вообще из списка клира, постится с иудеями, или празднует с ними, или приемлет от них дары праздников их, как-то: опресноки, или нечто подобное; да будет извержен. Аще же мирянин: да будет отлучен». Замечу, кстати, что католическая и протестантская Церкви отвергли данную позицию о коллективной ответственности евреев перед человечеством за распятие Христа. Папа Римский Бенедикт XVI предложил новое понимание содержания 27 главы Евангелия от Матфея, в которой рассказывается о последних днях Иисуса Христа. По словам понтифика, Его пролитая кровь имеет искупляющее свойство и не может служить в качестве проклятия. По этой причине с еврейского народа снимается историческое обвинение в распятии Спасителя.









Такое разночтение или «ненормальность» в датах христианских праздников видят многие верующие и, к радости, отдельные священнослужители, от которых зависит её изменение. Благодаря им в истории Церкви уже предпринимались неоднократные попытки поставить всё на здоровую основу, то есть достичь единства – праздновать и Рождество, и Пасху совместно. И это единство, по-моему мнению, более всего нужно православной церкви. Если она отмечает Пасху и другие Великие праздники в разбежку с неделю со всем миром, то это ещё не так заметно. Но если разница две недели, то в народе говорят: православные уже задержались с праздником. А если разбежка составляет три недели или месяц, как будет в последующем 2021 году, то это воспринимается всеми как вовсе что-то ненормальное. По этой причине Константинопольский Патриарх Иоаким III в 1902 году инициировал в православной среде дискуссию, направленную на достижение единства среди христиан. И особенно в совпадении дат основных религиозных праздников. Для этого предлагалось перейти на «всемирный» григорианский календарь. Но его «свои же» - православные - не поддержали. Помочь в достижении религиозного единства решила в 1923 году Лига Наций (в последующем на её основе была создана Организация Объединенных Наций – ООН). Лига Наций поручила своей Консультативной технической комиссии по коммуникациям и транзиту рассмотреть возможность создания или перехода на единый календарь. И такую календарную реформу ООН пыталось решить вплоть до 1955 года. Но США высказались против нового календаря, опасаясь, что общество по религиозным мотивам не поддержит реформу. После этого ООН прекратило заниматься данной проблемой. Зато этот сложный вопрос в 1928 году был поднят в британском парламенте. Он принял «Акт о Пасхе», призывавший всегда праздновать её в воскресенье, следующее за второй субботой апреля. Акт, однако, содержал оговорку, что подобное изменение может быть сделано только при единодушии всех христианских Церквей. Но, к сожалению, такого единодушия не было достигнуто. Затем проблему с датами праздников подхватила Католическая церковь. Ватиканский собор, который проходил с 1962 по 1965 годы и принявший ряд важных документов, рассмотрел даты Пасхалии. В своей новой Конституции о священной литургии было заявлено, что Римско-Католическая Церковь может принять общую дату Пасхи – подвижную или неподвижную – при условии согласия всех Церквей. Такое предложение остается в силе до сегодняшнего дня.

Исходя из этого, Всемирный Совет Церквей (ВСЦ) провёл в 1965-ом и 1967-ом годах опрос среди Церквей - членов ВСЦ.









Выяснилось, что все Церкви желали бы праздновать Пасху в один день и при фиксированной дате праздника. Однако, снова свою отличительную позицию заняло Православие. Оно настаивало на общей подвижной датировке, основанной на правиле своего Никейского собора. И-за этого снова всё остановилось. В 1975 году Генеральная ассамблея ВСЦ в Найроби ещё раз обсудила данную проблему с Церквями. Её результаты оказались такими же, как и в прошлый раз. Стало очевидно, что на настоящем этапе какие-либо предложения бесполезны, но работу в этом направлении надо продолжать. Через два года, то есть в 1977 году, православные церкви решили договориться между собой и провели свой Конгресс, который занимался в основном пастырской стороной календарной реформы. Итоги конгресса не утешительны: было отмечено, что отказ от правила Никейского собора приведет к дальнейшему разделению уже внутри православной Церкви. Такой же вывод прозвучал и на второй Всеправославной конференции в 1982 году. Пересмотр календаря решили отложить до лучших времен. В 1997 году две комиссии Всемирного Совета Церквей «Вера и церковное устройство» и «Богослужение и духовность» снова провели консультации. Её результатом стало конкретное предложение: продолжая следовать правилу Никейского собора, рассчитать даты равноденствия и полнолуния на основе точных астрономических данных, причем современных, а не тех, что были получены в прошлом. Но опять засомневались православные. Если для западных церквей, в том числе и протестантов, живущих по григорианскому календарю, использование новых расчетов не приведёт к ощутимым переменам, то у православных, с их юлианским календарём, разбежки будут значительные. А у них уже есть горький опыт прошлых расколов на почве календарных реформ.









Не нашло поддержки и их предложение западным Церквям праздновать Пасху по православному календарю. Шанс для всех церквей перейти на празднование Пасхи в один день, начиная с первого года третьего тысячелетия, всё же был. Как я отметил, Воскресение Христово в 2001 года у католиков, евангельских христиан и православных совпадало. Учитывая подобное, папа Римский Иоанн Павел II призвал христиан мира к совместной молитве и общему празднованию. Однако его разумное предложение своего развития не получило.





А может ли быть новый календарь и выход из сложившейся ситуации?





Оказывается, может. Решить проблему на этот раз взялась Всемирная Ассоциация Календарей. Она предложила Организации Объединенных Наций изменить систему летоисчисления и предоставила на её экспертизу новый календарь. При таком календаре год всегда будет начинаться с воскресенья и все даты будут фиксированы. Это значит, например, если 11 мая 2020 года (мой день рождения) приходится на субботу, то во все последующие годы 11 мая тоже будет в субботу. Год будет состоять из 364 дней, а не привычных 365, и заканчиваться 30-м декабря, который всегда будет приходиться на субботу. Но после этого дня вводится еще одна дополнительная и непронумерованная суббота – она будет называться «Днем мира». Получается, что день существует, но в датах не учитывается. В каждом квартале будет ровно 91 день и 21 полная неделя. Решена и «проблема» високосного года. В календаре после 30 июня, которое тоже всегда будет субботой, добавляется еще одна дополнительная суббота, которая будет называться «Високосным днем» и в общей нумерации суток также не учитывается. Перейти на новый календарь планировалось с 2012 года - именно он по действующему светскому григорианскому календарю начинался с воскресенья. Не получилось! Следующая попытка была в 2017 году – снова сорвалось! Теперь с воскресенья будет начинаться 2023 год, далее 2034, 2040, 2045. Как видим, возможность перехода сохраняется, было бы желание.





Вы можете сказать, что это полный абсурд.





Отнюдь нет. ООН и сам давно задумывал об изменении календаря. Это диктуется несколькими причинами: нынешняя продолжительность месяцев, полугодий и кварталов состоит из разного количества суток, а начало месяцев приходится на разные дни недели, а это, оказывается, создает трудности для экономических прогнозов и статистических оценок. Вторая причина в пользу изменения – экономическая. Ведь в новом календаре все даты фиксированы, значит он - постоянен. А при таком положении отпадает нужда печатать каждый год новые календари, а старые выбрасывать. А это уже сэкономит огромное количество древесины на бумагу и миллиарды денег на их издание. Более того, именно ООН обладает необходимыми полномочиями для отказа от нынешнего григорианского календаря и введения нового.Так что последующие попытки Организации Объединенных Наций после 50-х годов вполне могут быть успешными. Тем более, что разработчики календаря заявили, что сделают всё возможное для введения его всеми странами.





Решит ли новый календарь проблему единого празднования Рождества и Пасхи?





Судя по нынешнему противостоянию лидеров мировых христианских Церквей, сомневаюсь. Но это всё же мнение человеческое. Мы же не будем забывать: то, что невозможно человеку, всегда возможно Господу!





Кто такой Иван Пашкевич?





Иван Пашкевич родился 11 мая 1955 года в деревне Бережное (Бор-Дубенец) Столинского района Брестской области. Окончил Московский государственный университет имени Ломоносова (1981), журналист. Трудовую деятельность начал в 1972 году слесарем-авторемонтником. С 1981 года после окончания МГУ -- на комсомольской работе, занимал ряд руководящих постов в различных структурах власти. В 1993 году прослушал учебный курс по вопросам дипломатической службы Международного центра высшей деловой администрации при Дипломатической Академии МИД Российской Федерации.4 февраля 1997 года назначен на должность замглавы Администрации президента. Курировал вопросы, связанные с формированием и реализацией государственной идеологии и информационной политики, координацией деятельности средств массовой информации, информационным обеспечением деятельности администрации президента. Осуществлял общее руководство деятельностью Главного управления общественно-политической информации, пресс-службы президента, отдела подготовки выступлений. Депутат Верховного совета Республики Беларусь (1995 – 1996), депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь (1996 – 2000, с 2000), член Комиссии по международным делам и связям с СНГ (1996 – 2000), Комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации (с 2000). Возглавлял аналитический фонд "Политика. Гражданские инициативы и диалог". Женат, две дочери. Доктор философии.









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