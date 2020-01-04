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Сегодня, 4 января, День святой Анастасии: что нельзя делать

4 января православные верующие чтят день святой Анастасии Узорешительницы.

Данный праздник в народе принято называть Настасьиным днем. С этим днем связано несколько погодных примет на 4 января, заговоров и обрядов для беременных и невинно осужденных.

Святую Анастасию считают покровительницей беременных женщин и рожениц. Именно поэтому 4 января все, кто ожидают пополнения в семье, молятся покровительнице и просят у нее здоровья для ребенка, а также легких родов.

В настасьин день беременным женщинам принято вышивать особые полотенца. Ткань обычно украшают орнаментами и сохраняют полотенце до самих родов. 


Во время родов этим полотенцем необходимо вытирать лоб роженице, а также обтирать от крови новорожденного малыша, пишут belnovosti.by

Считается, что это будет очень мощным оберегом для защиты матери и ребенка от опасности и болезней.

Также в этот день принято почитать род. Поэтому 4 января следует дарить подарки всем старшим людям своей семьи: бабушкам, дедушкам и более взрослым родственникам.

Именно к Анастасии обращаются женщины во время родов. Они просят у святой защиты от смерти и болезней, а также помочь справиться с родовой болью.
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