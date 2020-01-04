Где в Минске можно окунуться на Крещение
На Крещение места для купания оборудуют на восьми столичных спасательных станциях, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Минской городской организации ОСВОД.
— Если дождемся в январе крепкого мороза и на минских водоемах появится лед, то мы, естественно, прорубим майны. В противном случае горожане смогут просто окунуться в специально отведенных местах, оборудованных дорожками, вблизи спасательных станций, — рассказал и. о. председателя МГО ОСВОД Дмитрий Стаселько.
Таким образом, 19 января отпраздновать Крещение погружением в воду можно в восьми точках:
Спасательная станция «Вяча» (водохранилище Вяча, Минский район, д. Пильница, 23 км от МКАД).
Спасательная станция «Дрозды» (водохранилище Дрозды, Минск, ул. Веснинка, 2а).
Спасательная станция «Заславль-1» (Минское море, Минский район, д. Заречье, 7 км от МКАД).
Спасательная станция «Заславль-2» (Минское море, Минский район, д. Качино, ул. Вокзальная, 10, 7 км от МКАД).
Спасательная станция «Комсомольское озеро» (Комсомольское озеро, Минск, ул. Прогрессивная, 29а).
Спасательная станция «Цнянская» (водохранилище Цнянское, Минск, ул. Кольцова)
Спасательная станция «Криница» (водохранилище Криница, Минский район, д. Заречье, 6 км от МКАД).
Спасательная станция «Птичь» (водохранилище Птичь, Минский район, д. Волчковичи, 5 км от МКАД).
Во всех остальных местах купания строго запрещены.
В этом году особый акцент сделают на Комсомольском водохранилище и водохранилище Дрозды. Там зоны для купания красочно оформят, оборудуют их местами для переодевания и даже добавят звуковое сопровождение. Кроме того, на месте будут работать торговые точки.
А чтобы Крещение не закончилось для вас поездкой в больницу, рекомендуем взять с собой термос с горячим чаем, теплый халат с капюшоном, сланцы или тапочки, туристический коврик, полотенце. Также стоит помнить о том, что окунаться нужно очень осторожно, чтобы контраст температур не спровоцировал спазм. Опускаться в воду можно всего на несколько секунд, а после следует быстро растереться полотенцем и надеть сухую одежду. Перед погружением нельзя употреблять спиртные напитки.
08:42 04/01/2020
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