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«Ушла 30 декабря на учебу и пропала»: в Минске ищут 17-летнюю девушку

Елена Лавкова пропала без вести.

Столичные правоохранители объявили в розыск 17-летнюю минчанку, которая пропала без вести накануне нового года. Об этом пресс-служба МВД сообщила в официальном аккаунте в Telegram, пишет "Комсомольская правда".


Известно, что родные в последний раз видели Елену Олеговну Лавкову в понедельник, 30 декабря. Рано утром, примерно в 08.00 часов она вышла из квартиры и направилась на учебу. Обратно домой студентка не пришла ни в тот вечер, ни в другие дни, на связь с родными не выходила.

– Елена Лавкова проживающая во Фрунзенском районе Минска объявлена в розыск, – подтвердили в пресс-службе.


Однако в милиции сообщили и то, что девушка склонна к бродяжничеству и ранее уже несколько раз пропадала без вести.

На вид Елене Лавковой около 17 – 18 лет, рост выше среднего – около 160-174 сантиметров, телосложение плотное, темные волосы. Из дома ушла в черном пуховике, темном синем платье, черных ботинках с белым рюкзаком.

Если вы узнали девушку на фото или вам известно ее местопребывания, позвоните по номеру телефона 102.
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