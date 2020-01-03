Бесплатный Wi-Fi появился еще на двух станциях метро

Доступ к сети Free Wi-Fi появился на этих станциях 30 декабря, пишет reform.by





Всего бесплатно подключиться к интернету можно на 12 станциях метро – «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская», «Автозаводская», «Петровщина», «Уручье», «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа».