Бесплатный Wi-Fi появился еще на двух станциях метро
«Деловая сеть» запустила бесплатный Wi-Fi еще на двух станциях метро – «Каменная горка» и «Могилевская», говорится на сайте провайдера.
Доступ к сети Free Wi-Fi появился на этих станциях 30 декабря, пишет reform.by
Всего бесплатно подключиться к интернету можно на 12 станциях метро – «Площадь Ленина», «Октябрьская», «Купаловская», «Немига», «Первомайская», «Автозаводская», «Петровщина», «Уручье», «Академия наук», «Площадь Якуба Коласа».
21:42 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.