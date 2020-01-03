Хиллари Клинтон стала ректором британского университета
Бывший госсекретарь и кандидат на пост президента США от Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон стала почетным ректором Университета Квинс в британском Белфасте, сообщили в пресс-службе учебного заведения.
Должность отошла Клинтон с 1 января 2020 года сроком на пять лет. Отмечается, что она станет первой женщиной на этом посту, передает РИА Новости.
Как отметил проректор учебного заведения Стивен Прентер, Клинтон сделала «значительный вклад» в Северную Ирландию, и станет замечательным защитником интересов университета и «воодушевляющей ролевой моделью» для университетского сообщества.
21:11 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.