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Елка в Вильнюсе возглавила список лучших новогодних елей Европы

Елка в Вильнюсе признана лучшей новогодней елью Европы. В рейтинг лучших зеленых красавиц попали также елки в столицах стран-соседей Беларуси - в Киеве и Варшаве.

Минская главная елка в рейтинг, составленный туристическим проектом European Best Destinations не попала, пишет Thinktanks.by

В то же время ель в Вилнюсе заняла 1 место новогоднего рейтинга. Как отмечают его составители, ни одна елка не была срублена, чтобы построить самую красивую литовскую елку. Металлическая конструкция высотой 27 метров, которая состоит из примерно 6000 веток и более пяти километров освещения, безусловно, является достопримечательностью литовской столицы.


В этом году украшенная рождественская ель напоминает фигуру королевы 14-15 века из игры в шахматы, найденной археологами в 2007 году в ходе раскопок в Вилюнюсе. Великолепно украшенная фигура была сделана из веретенного дерева. Его средняя часть вырезана с геометрическими узорами и увенчана растительным орнаментом. По словам историков, в шахматы играла шляхта Великого княжества Литовского с конца 14 века. 

Peague - Лучшая новогодняя елка в Европе - Copyright Jan Jironc - Лучшие европейские направления


На 2-м месте в рейтинге - главная ель в Праге.


На 3-м - елка в Страсбурге. 


В пятерку самых красивых елок европы вошли также зимняя красавица в немецком Кельне.

Варшава заняла 13-е место рейтинга, в который вошло 17 елей и городов.  
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