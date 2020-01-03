Елка в Вильнюсе возглавила список лучших новогодних елей Европы
Елка в Вильнюсе признана лучшей новогодней елью Европы. В рейтинг лучших зеленых красавиц попали также елки в столицах стран-соседей Беларуси - в Киеве и Варшаве.
Минская главная елка в рейтинг, составленный туристическим проектом European Best Destinations не попала, пишет Thinktanks.by
В то же время ель в Вилнюсе заняла 1 место новогоднего рейтинга. Как отмечают его составители, ни одна елка не была срублена, чтобы построить самую красивую литовскую елку. Металлическая конструкция высотой 27 метров, которая состоит из примерно 6000 веток и более пяти километров освещения, безусловно, является достопримечательностью литовской столицы.
В этом году украшенная рождественская ель напоминает фигуру королевы 14-15 века из игры в шахматы, найденной археологами в 2007 году в ходе раскопок в Вилюнюсе. Великолепно украшенная фигура была сделана из веретенного дерева. Его средняя часть вырезана с геометрическими узорами и увенчана растительным орнаментом. По словам историков, в шахматы играла шляхта Великого княжества Литовского с конца 14 века.
Peague - Лучшая новогодняя елка в Европе - Copyright Jan Jironc - Лучшие европейские направления
На 2-м месте в рейтинге - главная ель в Праге.
На 3-м - елка в Страсбурге.
В пятерку самых красивых елок европы вошли также зимняя красавица в немецком Кельне.
Варшава заняла 13-е место рейтинга, в который вошло 17 елей и городов.
20:19 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.