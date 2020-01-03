В Витебске к Новому году зазеленела сирень
В витебском парке Мазурино горожанин во время прогулки 3 января заметил молодые зеленые побеги на кусте сирени.
Фото разместил телеграм-канал «Витебск на ладони», пишет TUT.BY.
Фото: телеграм-канал «Витебск на ладони»
В этом году зима в Беларуси выдалась аномально теплой. Так, в декабре в ботаническом саду в Минске цвели фиалки.
В Березинском заповеднике в начале зимы цвел первоцвет — перелеска благородная, или печеночница.
Из-за теплой погоды перепутали поры года растения в саду у жителя Мозыря в Гомельской области: здесь в конце декабря цвели айва, набухли почки на персиковом дереве, на других растениях появились листья.
В Вилейке Минской области в конце первого зимнего месяца на клумбах расцвели маргаритки и начали вылезать из земли тюльпаны, в огороде появилась зелень, а на кустах — почки.
В Витебске на вербе в декабре появились «котики».
18:54 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.