Мокрый снег и дождь: погода на выходные

4 января погодные условия на территории Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Западной Европы, сообщает Гидромет.





Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории пройдут кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+1°С, максимальная днем 0..+5°С. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится.





5 января ночью сохранится влияние фронтальных разделов, днем погоду в основном будут формировать неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавии. Погода будет облачная с прояснениями. Ночью и утром на большей части территории республики, днем местами, преимущественно по востоку, кратковременный снег, мокрый снег, слабая метель. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, северо-западный порывистый, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха в течение суток -4..+2°С.









6 января ночью большая часть страны будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, сформированном в холодной воздушной массе, в северо-западных районах, а днем на значительной части страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося с юга Швеции. Будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории кратковременные осадки (снег, мокрый снег, переходящий в дождь). Местами слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер ночью неустойчивый слабый до умеренного, днем юго-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..-9°С, при прояснениях до -12°С, максимальная днем -4..+3°С.



