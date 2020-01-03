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Как сообщили TUT.BY в СЗАО «Безопасные дороги Беларуси», теперь на участках трассы Р-58 можно ездить легковушкам со скоростью 120 км/ч, а на Р-28 — 100 км/ч. На обеих дорогах грузовики должны ездить не больше 100 км/ч.





С 21 декабря 2019 года скорость повысили на дороге Р-58 Минск — Калачи — Мядель, от 8,146 км (примыкание к МКАД) до 19,923 км (до поворота на Р-80 Слобода — Паперня).





С 27 декабря 2019 года разгоняться можно на трассе Р-28 Минск — Молодечно — Нарочь, на участке от 10,415 км (примыкание к МКАД) до 26,648 км (ориентир — чуть не доезжая до деревни Лошаны).





На этих участках дорог транспорт едет по двум полосам в каждом направлении, на разделительной полосе установлено металлическое ограждение.





Стоит сказать, что на обоих участках дорог, где повысили скорость, есть опасные места концентрации ДТП.





На молодечненской трассе их два: сразу за Ждановичами (12,2 км) и возле Ратомки (на 15 км). Например, в первой точке в 2018 году из-за попутно столкнувшихся авто был ранен один человек.





В 2017-м на том же месте произошло еще два ДТП, в которых два человека получили травмы. Второй участок является прогрессирующим по концентрации аварий.









На Р-58 место концентрации ДТП одно — на 19 км дороги. В 2018 году здесь сбили велосипедиста, который из-за наезда получил травмы, всего же за год там произошло 4 аварии, в которых было ранено 6 человек. Это место концентрации ДТП стабильное.





Отметим, что все аварии, которые зафиксировали на участках дорог, где недавно повысили допустимую скорость, происходили в летнее время в хорошую погоду.





Напомним, в конце декабря прошлого года комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения при правительстве рассмотрела вопросы увеличения скоростных режимов движения и соответствующей оптимизации работы системы фото- и видеофиксации нарушений на автомобильных дорогах и МКАД.





Повысить допустимую скорость предложили на 16 участках дорог.