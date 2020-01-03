Анна Делендик: Дай Бог, чтобы у каждой семьи был такой Викторович!

Его старшая дочь Наталья более десяти лет назад переехала в Барселону, она замужем за испанцем, у них счастливая семья, трое детей.





Владимира Делендика есть еще одна дочь. Ей 9 лет. На прямой вопрос « Но мало кто знает, что уесть еще одна дочь. Ей 9 лет. На прямой вопрос « Народной Воли » об этом Владимир Викторович ответил так: «Я дочь не скрываю. Но комментировать не хочу. Если хотите – спросите мою жену, она в курсе всех событий».









Анна Делендик, с которой бизнесмен прожил вместе больше 40 лет, легко соглашается на разговор. И он получается неожиданно откровенным – до мурашек по телу…





– Это его любимое блюдо, – говорит Анна Михайловна и протягивает большой бутерброд. Я пробую – он тает во рту, действительно очень вкусно. – Я научу делать, это очень легко. Беру помидор, лучше, чтобы он мясистый был. Кожу срезаю и тру помидор на крупной терке. Именно на терке, потому что в блендере будет очень мелко. Если получилась литровая банка – туда побольше чеснока. Подсолить и добавить масло – или подсолнечное, или оливковое, какое нравится. И на белый подсушеный тостовый хлеб. Я делаю сразу на целую неделю – это прекрасно хранится в холодильнике.





Я откусываю бутерброд, делаю глоток кофе и задаю неудобный вопрос про младшую дочь бизнесмена.





– У меня есть одно достоинство – я умею прощать, – улыбаясь говорит Анна Михайловна. – И я горжусь этим. Владимир Викторович не любит, когда я говорю про сына (Сергей умер 17 лет назад, у него была зависимость от наркотиков, о которой семья узнала слишком поздно. – М.К.).





Он и плакать мне запретил, когда сына не стало. Я плакала, но чтобы он не видел. Сын был его копией. Он его очень хотел, любил… Я верю, что сын помогает нам с небес, спасает и любит нас. Но эту тему лучше не поднимать. Это наше горе. Слава Богу, выжили.





Так вот я как человек, потерявший сына и будто вмиг осиротевший, когда Сонечку увидела, мне показалось, что это мое, родное! Клянусь всеми святыми! Я люблю Соню. И каждый день ей об этом говорю: «Ты моя умница, моя красавица, ты наша гордость!»





– А как она вас называет?





– Я с ней познакомилась, когда ей было два года. Она называла меня Аня. И когда мы с ней ездим в магазин, она все время говорит: «Аня, спасибо! Аня, спасибо!» И мне так приятно, что она произносит мое имя! Если честно, я сама от себя такого не ожидала, что вот так могу принять…





– Вы выходили замуж по любви, много лет прожили вместе с Владимиром Викторовичем. У вас была счастливая жизнь?





– Да, очень.





Вова – он лучший мужчина в мире. Я ему всегда это говорю. Последний раз на этой неделе говорила. Он самый лучший папа, самый лучший муж, самый лучший друг, самый лучший сын. Он просто самый лучший! У него одни достоинства. Недостатков нет.





– Некоторые устают от совместной жизни и с годами перестают видеть достоинства своих мужей, глаз, наверное, замыливается. А когда так говорит бывшая жена – это вообще редкость…





– Он умеет все время удивлять – чисто по-человечески. Отношением, уважением. У него этого в избытке.





Например, даже после того, как в нашей жизни появилась Соня, я ни дня не чувствовала себя лишней и ненужной. Это очень тонкие вещи…





Он всегда обо всем честно говорит. Сам. Как есть, так и говорит. А это дороже всего. Так было всю жизнь.





– А как муж рассказал вам про другую женщину, про ребенка? Для вас это стало шоком, трагедией?





– Неожиданностью было, конечно. Но я 20 лет акушеркой отработала. И беременность, ребенок – это для меня святое. Я буду идти за беременной и думать: дай Бог ей здоровья, чтобы хороший ребенок родился…





Я не знаю… Когда Сонечку впервые увидела… Такая малюсенькая, такие глазочки… Она меня купила сразу всем!





Может, я какой-то не такой человек, как все. Я, повторю, сама от себя такого не ожидала. Но мне очень легко жить. У меня нет обиды, злости, ненависти. Только уважение и любовь.









– Но ведь другая семья…





– Ну и молодец, ну и слава Богу! Он настоящий мужчина. Не знаю, как это объяснить словами… Или он так умеет это преподнести… Он все так создал для всех, что все вокруг счастливы. Ну появился этот ребенок – в чем он виноват?





– Появился – значит, Бог дал.





– А я так и считаю. Взамен сына.





Я люблю, когда семья большая. Мне было страшно, когда сын умер и осталась одна Наташа. А когда года через четыре года появился первый внук, Владик, а потом Соня, а потом еще два внука… Это такое счастье! Мы даже когда всех из школы встречаем – я так рада, что их много! А как они деда любят!





Владимир Викторович – и отец, и дед замечательный, изумительный просто! Он и ночами вставал, и пеленал детей, купал. Если мы шли в гости, я за столом сидела как свободная женщина. А они: «Папа, играть, папа, на улицу!» Он слова «нет» не умел детям сказать. Никогда их не наказывал, не ругал.





Знаете, я даже не хочу много говорить, чтобы все знали, какой он хороший. Не хочу хвалить, чтобы никто его не забрал. Не зря ведь говорят: счастье любит тишину. Я только немного могу сказать. Чтобы, не дай Бог, не сглазить.





И сейчас, несмотря ни на что, мы почти каждый день вместе. Он и звонит мне каждый день. А когда он в плохом настроении и спрашивает, чего ему звоню, я отвечаю: «Здрасьте сказать!» Потому что сам он обычно раз десять позвонит, а если не звонит, я волнуюсь. Может, что-то не то. Потому что у него заботы всегда через край.





Я ему все время говорю: «Вова, ты мне больше, чем муж, и брат, и даже мама».





– Но вы официально развелись?





– Да. В жизни, конечно, у нас всякое было. Как и в каждой семье. Но он всегда был дома, каждый день с семьей. И сейчас он везде говорит: это моя жена. Да и какая разница, есть штамп в паспорте или нет? Мы почти сорок лет вместе были.





– А второй раз Делендик не женился?





– Нет. Он женат на «Дариде».





Викторович – он же целый мир! У меня даже слов не хватает, чтобы рассказать, какой он замечательный.





– С мамой Сони вы общаетесь?





– Мы знакомы. Но в подругах не ходим. Да у нас и разница в возрасте немаленькая. У каждого своя судьба. У меня – своя, у нее – своя.





А Сонечка много времени проводит с нами. Соня и моя Наташа – кровные сестры, как я могу не принять ее?





А слухи, которые ходят про другую семью… Ну пусть говорят! Семья – это всегда хорошо. А когда она большая – еще лучше.





Мы с Соней подружки большие. Я молю Бога, чтобы она выросла и чтобы я ее увидела взрослой…









– Характер у вас, Анна Михайловна, удивительный!





– Характер у меня тоже – мама, не горюй!





Хотя свекровь меня очень любила. Говорила все время сыну: спасибо, Володя, что на Ане женился. И мне говорила: если умру, приходи, Анька, ко мне на могилку, проси, я тебе всегда буду помогать.





И я верю, что она меня и сегодня спасает. Я не имела подруг – все секреты свекрови рассказывала. Она очень хорошая мама, бабушка. Всю жизнь трудилась. Владимир Викторович никогда не мог поехать к своей маме без меня. И она всегда нас ждала.





Многому я у них научилась. Вот этой заботе. Я тоже не жадина и тоже умею любить. Но так, как умела это делать его мама, как Викторович умеет – это, наверное, даже неестественно. Это через край.





Я хочу, чтобы у него здоровье было покрепче, – ему в конце января уже 68 лет будет. Мне главное сохранить его как можно дольше.





Он умеет дружить, заботиться…





Он никогда не ноет, не жалуется. Никогда! Даже когда трудности большие. Он сильный очень.





Я стараюсь максимально подпитывать его добром и любовью.





И за него всегда горой. У него бешеная забота о семье, о детях, внуках. Обо всех, кто рядом. Я на себе за 45 лет это испытала. И до сих пор всё это чувствую. Каждый день!





Я все время говорила: дочечка, посмотри, какой у тебя папа сильный. Научиться быть стрессоустойчивыми – это у папы, быть сильными – у папы, быть лидерами – у папы, бизнесменами – тоже у него. Я его прошу: Вова, научи внуков всему, что умеешь сам! А он говорит: так они умнее меня!





Дай Бог, чтобы у каждой семьи был такой Викторович! Он самый щедрый человек в мире, в нем нет ни капли жадности. Я каждый день ему говорю: спасибо за заботу и за все то, что ты делаешь для нас.









Мы вместе прожили большую жизнь, родили детей, дождались внуков. Это самое главное. А то ведь некоторые маленьких деток побросают, еще и алиментов не платят.





Не все верят, что мы так дружно живем, большой семьей. Ну и пусть! Я никому ничего доказывать не собираюсь. Главное, что мы счастливы.





Таких, как Владимир Викторович, просто не бывает. Он единственный такой. И он самый лучший мужчина в мире. Спасибо ему за то, что он такой!..