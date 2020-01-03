В Речицком районе горела нефтескважина
МЧС ликвидировало пожар на нефтескважине в Речицком районе.
фото носит иллюстративный характер
2 января в МЧС поступило сообщение о повреждении трубопровода с последующим факельным горением на нефтяной скважине N37 Некрасовского месторождения (не эксплуатируется, находится в освоении после завершения бурения) РУП "ПО "Белоруснефть" возле деревни Яновка Речицкого района.
Вечером загорание было ликвидировано, работниками МЧС проводились работы по охлаждению оборудования и предотвращению повторного загорания.
Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается, сообщает МЧС
15:08 03/01/2020
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