+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Госпогранкомитет: очереди на границе создают россияне

Странный всплеск пассажиропотока через белорусскую границу со странами ЕС связан с рождественскими каникулами в России.


На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России, сообщает Госпогранкомитет Беларуси. 

К 14 часам 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 330 легковых авто, на польском – до 480. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.

Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru