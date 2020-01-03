Госпогранкомитет: очереди на границе создают россияне
Странный всплеск пассажиропотока через белорусскую границу со странами ЕС связан с рождественскими каникулами в России.
На время выходных, которые у соседей продлятся до 8 января, многие россияне решили отправиться в страны Европы через Беларусь. Всего с начала года пограничники оформили более 140 тысяч граждан, 70% из которых – граждане России, сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
К 14 часам 3 января перед пунктами пропуска на литовском направлении своей очереди ожидают около 330 легковых авто, на польском – до 480. На границе с Латвией и Украиной очередей не наблюдается.
Госпогранкомитет информирует, что к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь.
14:09 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.