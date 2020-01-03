В Гродно клиент сломал челюсть таксисту за озвученный «новогодний тариф»
Гродненский таксист решил подзаработать на новогодних выходных, сменив праздничный стол на руль автомобиля. Но не совсем получилось. По информации newgrodno.by, около 02.00 2 января у ночного клуба «Колизей» к Денису в машину подсел клиент, который вернулся домой из России на новогодние праздники.
Таксист сразу озвучил парню, что установлен двойной коэффициент на новогодние выходные, что явно не понравилось пассажиру. В салоне началась потасовка, в которой таксист получил удар в лицо.
Несостоявшегося клиента, попытавшегося убежать, поймали коллеги пострадавшего, когда увидели окровавленного водителя, выходящего из такси. Дебошира тут же передали сотрудникам ОМОНа, проезжавшим в этот момент мимо.
Последствия драки таковы — у таксиста сломана челюсть в двух местах и выбиты 3 зуба. Денис был прооперирован утром 2 января в УЗ «Гродненской областной клинической больнице».
13:42 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.