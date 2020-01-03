+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

МВД: человеческие останки из Свислочи "предположительно женские"

Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.

2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека. 



В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.

— Было ли найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY.

— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.

Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.

— Сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения, которые расположены вблизи, — пояснил Дмитрий Курьян.

По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.

— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.

По данным телеграм-канала NЕХТА, останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подтвердить эту информацию у милиции TUT.BY не смог.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru