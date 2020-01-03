МВД: человеческие останки из Свислочи "предположительно женские"
Останки конечностей, которые коммунальники достали из Свислочи, предположительно женские, сообщают в МВД.
2 января во время очистных работ коммунальники достали из Свислочи спортивную сумку. В ней находились останки конечностей человека.
В милиции рассказали, что предположительно это останки женщины.
— Было ли найдено еще что-то вдоль реки? — уточнил TUT.BY.
— Ничего пока не было найдено, — ответил Дмитрий Курьян, замначальника главного управления — начальник управления охраны правопорядка ГУОПП милиции общественной безопасности МВД.
Он так же уточнил, что сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводятся все необходимые экспертизы, изучается информация с камер видеонаблюдения.
— Сейчас будут изучаться все системы видеонаблюдения, которые расположены вблизи, — пояснил Дмитрий Курьян.
По его словам, то, что сумка с останками была найдена 2 января, не значит, что преступление совершено в Новый год.
— Это могло быть и полгода назад, — сказал собеседник, уточнив, что стоит дождаться результатов экспертиз.
По данным телеграм-канала NЕХТА, останки в сумке — это отрубленные женские руки. Подтвердить эту информацию у милиции TUT.BY не смог.
12:57 03/01/2020
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