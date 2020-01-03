Это от 10 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.





Следствием установлено, что он утром 1 января 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции.





Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов.





Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Изъятые объекты направлены на исследование.





В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.





Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.





Расследование продолжается