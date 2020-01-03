Вплоть до смертной казни: на порезавшего милиционеров парня завели уголовное дело
Верхнедвинским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.14, ст.362 (покушение на убийство сотрудников органов внутренних дел) Уголовного кодекса в отношении 18-летнего парня, который 1 января ранил милиционеров.
Это от 10 до 25 лет лишения свободы, пожизненное заключение или смертная казнь.
Следствием установлено, что он утром 1 января 2020 года, действуя из хулиганских побуждений, грубо нарушал общественный порядок вблизи Верхнедвинского отделения Департамента охраны МВД. Дежуривший в отделении сотрудник немедленно передал информацию об этом ближайшему наряду милиции.
Во время задержания молодой человек оказал сопротивление и причинил ножевые ранения двум сотрудникам органов внутренних дел, прибывшим на вызов.
Следственно-оперативной группой проведен осмотр места происшествия, где были обнаружены две стеклянные емкости с жидкостью, имеющей запах горюче-смазочных материалов, которые парень успел бросить на территорию отделения. Изъятые объекты направлены на исследование.
В отношении задержанного следователями назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза.
Сотрудникам милиции оказана необходимая медицинская помощь, их жизни и здоровью ничего не угрожает. С подозреваемым в настоящее время проводятся неотложные следственные действия.
Расследование продолжается
12:24 03/01/2020
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