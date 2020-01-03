Чечня объявила "Год туризма" - зовут поиграть в войну

глава Чечни Рамзан Кадыров на стадионе в Грозном, архивное фото





Этот год в Чечне (Россия) объявлен годом туризма. Чтобы выполнить поставленную задачу, нужно в 2,5 раза больше туристов, чем обычно. В 2019 году Чечню посетили 160 тыс. туристов, в 2018 году — 150 тысяч человек.





По словам министра, для привлечения новых туристов сделано немало: построен сухой горнолыжный склон на курорте «Ведучи», разработали новые маршруты и презентовали новый бренд. Одним из направлений чеченского туризма являются милитари-туры, которые разработаны совместно с Российским университетом спецназа.









На сайте Chechentour.ru милитари-туры описаны так:





«По большому счету, милитари-туры — это игры в войнушку для взрослых. Представьте себе рядового клерка, месяцами не вылезающего из офиса. Отправившись в экстремальное путешествие, менеджер среднего (или даже высшего) звена хотя бы на несколько часов отвлечется от привычной рутины, выплеснет эмоции и, что немаловажно, почувствует себя супергероем.





Что такое настоящее приключение? Это когда, отправившись в путешествие, ты не просто смотришь по сторонам, созерцая красоты Чечни, а когда становишься соучастником какого-то мероприятия и получаешь опыт, которого еще не было. В Чеченской Республике масса возможностей для подобных приключений. В частности, нашим туристам мы предлагаем получить опыт военной подготовки».