Gazeta Wyborcza отмечает, что штамм гриппа H5N8 в Польше раньше не был зафиксирован.





По информации Associated Press , польские ветеринары планируют усыпить до 60 тысяч птиц в Любартовском уезде Люблинского воеводства. Вирус обнаружили на двух фермах в деревне Старый Всцимов, что за 43 км от границы с Беларусью и за 82 км от Бреста, уточняет радио Свабода





Полиция уже начала блокировать доступ в пострадавшие районы для людей из других районов. Как вирус попал на пострадавшие фермы, пока неизвестно.









Осложнить борьбу с вирусом могут дикие птицы: из-за аномально теплой погоды перелетные птицы еще не улетели на юг. Есть риск, что они распространят болезнь.