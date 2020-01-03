Сегодня банки не работают с юрлицами
Сегодня беларусские банки не будут обслуживать субъекты хозяйствования. Соответствующее решение было принято Нацбанком еще в прошлом году.
3 января проводится доработка автоматизированных систем банков, ЕРИП и «Банка развития» с целью обеспечения взаимодействия с АИС Национального банка.
Приостановка обслуживания юрлиц и ИП позволит банкам провести корректный запуск доработанных автоматизированных систем.
Услуги физлицам сегодня оказываются в полном объеме.
Источник: reform.by
10:01 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.