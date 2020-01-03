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В реке Свислочь в Минске нашли сумку с останками человека

Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы.


В четверг, 2 января, в милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили в реке очистительные работы, сообщает МВД в своем telegram-канале.

Они рассказали, что извлекли из водоема спортивную сумку, в которой находились останки конечностей человека.

К месту происшествия cразу выбыла следственно-оперативная группа, а также руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Других подробностей пока нет. 
"Белорусский партизан"
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