В реке Свислочь в Минске нашли сумку с останками человека
Страшную находку обнаружили работники коммунальной службы.
В четверг, 2 января, в милицию обратились сотрудники коммунальной службы, которые проводили в реке очистительные работы, сообщает МВД в своем telegram-канале.
Они рассказали, что извлекли из водоема спортивную сумку, в которой находились останки конечностей человека.
К месту происшествия cразу выбыла следственно-оперативная группа, а также руководство МВД и ГУВД Мингорисполкома. Других подробностей пока нет.
"Белорусский партизан"
09:47 03/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.