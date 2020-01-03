“Письма с взрывчаткой обнаружили на прошлой неделе в нескольких разных компаниях, действующих в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте”, - говорится в сообщении.





Как уточняется, хотя опасные послания обнаружили еще на прошлой неделе, известно о них стало только теперь.









Ни в одном случае взрывчатка не сработала. Однако, по словам правоохранителей, она могла нанести серьезные травмы.

Среди адресатов - заправка и отель в Амстердаме, фирма по продаже автомобилей в Роттердаме, а также агентство недвижимости в Утрехте, пишет ukrinform.ru





Пока что непонятно, какая связь между этими предприятиями, пишет издание. Но полиция предполагает, что все письма отправляло одно и то же лицо, и таких опасных посланий может быть больше.





Полиция принимает меры для установления личности злоумышленника.



