Видеофакт: в Гомеле тоже горела ёлка





На место происшествия оперативно прибыли пожарные.





Позже выяснилось, что загорелась не сама ёлка, а фигура Деда Мороза, поставленная рядом. От нее огонь перекинулся на дерево.





Правда, полностью ёлка сгореть не успела. Возможно, ее спасло то, что собрана она была из живых ветвей.





По предварительной информации, причиной пожара стала петарда.



