Видеофакт: в Гомеле тоже горела ёлка
Вечером 2 января в Гомеле возле гипермаркета "Гиппо" на Речицком проспекте, загорелась ёлка, сообщает паблик "ЧП Гомель / Гомельская область".
На место происшествия оперативно прибыли пожарные.
Позже выяснилось, что загорелась не сама ёлка, а фигура Деда Мороза, поставленная рядом. От нее огонь перекинулся на дерево.
Правда, полностью ёлка сгореть не успела. Возможно, ее спасло то, что собрана она была из живых ветвей.
По предварительной информации, причиной пожара стала петарда.
09:00 03/01/2020
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Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.