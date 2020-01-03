В Докшицах мужчина на улице убил знакомого из ружья и сам позвонил в милицию
2 января, около 19.00, в Докшицах прямо на улице, у подъезда жилого дома, произошло убийство, сообщили TUT.BY пользователи. В МВД подтвердили: выстрелом из охотничьего ружья убит 44-летний мужчина.
— Подозреваемый в совершении преступления сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Инцидент произошел на улице. Мужчины между собой были знакомы, — рассказали TUT.BY в МВД.
В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Комментариев от СК пока не было. Мотив и обстоятельства убийства выясняются.
По информации пользователей TUT.BY, преступление, возможно, совершено на почве ревности: мужчина застрелил ухажера своей бывшей жены
08:29 03/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.