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В Докшицах мужчина на улице убил знакомого из ружья и сам позвонил в милицию

2 января, около 19.00, в Докшицах прямо на улице, у подъезда жилого дома, произошло убийство, сообщили TUT.BY пользователи. В МВД подтвердили: выстрелом из охотничьего ружья убит 44-летний мужчина.

— Подозреваемый в совершении преступления сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Инцидент произошел​ на улице. Мужчины​ между собой​ были​ знакомы, — рассказали TUT.BY в МВД.

В настоящий момент на месте происшествия работает​ следственно-оперативная группа. Комментариев от СК пока не было. Мотив и обстоятельства убийства выясняются.

По информации пользователей TUT.BY, преступление, возможно, совершено на почве ревности: мужчина застрелил ухажера своей бывшей жены
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