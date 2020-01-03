— Подозреваемый в совершении преступления сам позвонил в милицию и рассказал о случившемся. Инцидент произошел​ на улице. Мужчины​ между собой​ были​ знакомы, — рассказали TUT.BY в МВД.





В настоящий момент на месте происшествия работает​ следственно-оперативная группа. Комментариев от СК пока не было. Мотив и обстоятельства убийства выясняются.





По информации пользователей TUT.BY, преступление, возможно, совершено на почве ревности: мужчина застрелил ухажера своей бывшей жены