Печальная картина открылась утром 2 января жителям улицы Стефановского в Светлогорске, сообщает lovesun.by: сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе дома номер 6, оказались поврежденными - по ним словно Мамай прошелся!





Виновника, однако, нашли быстро, благо во многих местах сейчас установлены видеокамеры. Местным "Мамаем" оказался владелец кроссовера Hyundai Tucson из соседнего дома.









Возвращаясь в 3 часа ночи домой предположительно (официального подтверждения пока нет) в состоянии алкогольного опьянения, он не вписался в поворот и устроил массовое ДТП.





Судя по финальным кадрам видео, водитель-крушитель действительно был в неадекватном состоянии - покидая свой автомобиль, он не удержался и ударился в соседнюю машину так, что на той сработала сигнализация.





Со слов очевидцев, виновник автопогрома был задержан сотрудниками ГАИ.



