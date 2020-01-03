Мамай прошелся! Не вписался в поворот и устроил массовое ДТП - повредил 5 машин
Печальная картина открылась утром 2 января жителям улицы Стефановского в Светлогорске, сообщает lovesun.by
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Печальная картина открылась утром 2 января жителям улицы Стефановского в Светлогорске, сообщает lovesun.by: сразу пять автомобилей, припаркованных во дворе дома номер 6, оказались поврежденными - по ним словно Мамай прошелся!
Виновника, однако, нашли быстро, благо во многих местах сейчас установлены видеокамеры. Местным "Мамаем" оказался владелец кроссовера Hyundai Tucson из соседнего дома.
Возвращаясь в 3 часа ночи домой предположительно (официального подтверждения пока нет) в состоянии алкогольного опьянения, он не вписался в поворот и устроил массовое ДТП.
Судя по финальным кадрам видео, водитель-крушитель действительно был в неадекватном состоянии - покидая свой автомобиль, он не удержался и ударился в соседнюю машину так, что на той сработала сигнализация.
Со слов очевидцев, виновник автопогрома был задержан сотрудниками ГАИ.
Фото lovesun.by
08:10 03/01/2020
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