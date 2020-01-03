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Названа самая безопасная авиакомпания в мире

Австралийская авиакомпания Qantas стала самой безопасной в мире в наступившем 2020 году, согласно рейтингу экспертов портала AirlineRatings.

Фото: Flickr / jason goulding

При составлении рейтинга специалисты учитывали такие критерии, как статистика аварий и серьезных инцидентов, проверки со стороны надзорных органов, прибыльность, разработки в области безопасности полетов, а также возраст самолетов, пишет lenta.ru

Второе место занял новозеландский перевозчик Air New Zealand, а третье — тайваньский EVA Air. Пятерку самых надежных авиакомпаний замкнули Etihad и Qatar Airways.

Среди самых безопасных бюджетных перевозчиков оказались Air Arabia, Flybe, Frontier, HK Express, IndiGo.

В ноябре Boeing 787-9 Dreamliner авиакомпании Qantas совершил самый долгий в истории беспосадочный полет. Самолет вылетел из Лондона в Сидней и пробыл в небе 19 часов 19 минут. Предыдущий рекорд принадлежал этому же перевозчику, чей лайнер находился в воздухе 19 часов 14 минут.
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