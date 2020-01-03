Как сообщили в ГАИ УВД Гродненского облисполкома, наезд произошел 1 января около 3 часов 40 минут на пешеходном переходе напротив магазина "Квасовский". Девушка 2000 года рождения вместе с другим пешеходом переходила проезжую часть проспекта Клецкова. Когда до тротуара оставались считанные метры, она была сбита автомобилем Volkswagen Polo темного цвета, который двигался по правой полосе в сторону улицы Славинского.





Девушка получила травмы и была госпитализирована. В настоящее время ее жизни ничего не угрожает.





Известно, что на автомобиле Volkswagen Polo был поврежден передний бампер с левой стороны и разбито левое зеркало заднего вида.





Также устанавливаются очевидцы произошедшего - в это время был достаточно плотный поток и в непосредственной близости от места ДТП проходило несколько человек. Если Вам что-либо известно о случившемся, наберите по номеру 102.





Добровольное сотрудничество будет учтено водителю при рассмотрении дела!