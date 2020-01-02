Умер главный конструктор двух поколений БМП Александр Благонравов
Главный конструктор БМП-2 и БМП-3, заслуженный деятель науки и техники Российской Федерации Александр Благонравов умер в возрасте 86 лет в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом сообщил ТАСС председатель курганского Союза промышленников и предпринимателей Сергей Муратов.
"Дата похорон пока неизвестна", - уточнил он.
Александр Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974-1989 годах был главным конструктором Курганского машиностроительного завода, с 1989 года 10 лет работал заведующим кафедрой гусеничных машин Курганского государственного университета. Александр Благонравов был награжден орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
20:52 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.