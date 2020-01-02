Начался Национальный отбор на «Евровидение-2020»

Заявки на Национальный отбор на «Евровидение-2020» принимаются до 17 января 2020 года. После этой даты фокус-группа «Белтелерадиокомпании» проведет предварительный кастинг музыкальных композиций и сформирует список участников прослушивания. Не позднее 22 января компания обещает обнародовать список конкурсантов.





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Уже 27 января пройдёт прослушивание, по итогам которого определят участников проекта. Финал музыкального конкурса состоится не позднее 6 марта 2020 года. Победителя выберут по результатам голосования профессионального жюри и зрительского голосования.









Финалист Национального отбора представит Беларусь на «Евровидении-2020». В этом году международный конкурс состоится в мае в Роттердаме (Нидерланды). Полуфиналы конкурса пройдут 12 и 14 мая, финал – 16 мая 2020 года.















