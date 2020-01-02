Видеофакт: 17-метровая новогодняя елка сгорела дотла в Казахстане
Искусственное дерево, установленное на площади в одном из сел, полностью сгорело в первый день нового года. Смотрите кадры, снятые очевидцами.
Пожар произошел на новогодней елке, установленной в центре села Мангистау Мунайлинского района, передает комитет по чрезвычайным ситуациям республики.
Елка загорелась в ночь на 1 января – 17-метровое искусственное праздничное дерево было полностью охвачено огнем. Оперативно приехавшие сотрудники пожарной службы потушили пламя, но от праздника остался лишь обуглившийся каркас, пишет sputnik.by
По информации комитета по ЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации, елка загорелась из-за замыкания в электропроводке висевших на ней гирлянд.
20:06 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.