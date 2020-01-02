+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Видеофакт: 17-метровая новогодняя елка сгорела дотла в Казахстане

Искусственное дерево, установленное на площади в одном из сел, полностью сгорело в первый день нового года. Смотрите кадры, снятые очевидцами.


Пожар произошел на новогодней елке, установленной в центре села Мангистау Мунайлинского района, передает комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Елка загорелась в ночь на 1 января – 17-метровое искусственное праздничное дерево было полностью охвачено огнем. Оперативно приехавшие сотрудники пожарной службы потушили пламя, но от праздника остался лишь обуглившийся каркас, пишет sputnik.by


По информации комитета по ЧС, жертв и пострадавших в результате пожара нет. По предварительной информации, елка загорелась из-за замыкания в электропроводке висевших на ней гирлянд.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Владимир Подгол
Как пил и кормил А.Лукашенко
Александр Волчанин
Президент МО " Союз Чернобыль- Фукусима"...
Ольга Карач
ПОКОЛЕНИЕ ZА РЕШЁТКОЙ
Игорь Масловский
Итоги 2018-2019
Павел Знавец
Роздум пра Беларусь і беларусаў.


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru