Печальная история: власти нашли трех пум рядом с человеческими останками и убили их
Власти штата Аризона, США, нашли трех пум рядом с трупом человека в национальном парке и убили их. Об этом сообщает KGUN9.
Фото: Reuters / Handout
По информации издания, сотрудники организации Arizona Game and Fish Department, которая занимается изучением и защитой диких животных штата, обнаружили поедающих останки хищников в лесном заповеднике Коронадо. Предполагается, что животные не убивали человека, однако зверей застрелили, поскольку они не проявляли страха перед людьми.
«Обычно горные львы не поедают человеческие останки. Это ненормальное поведение для них. Те, кто делают это, с большой вероятностью в будущем могут напасть на человека», — отметил глава местной организации Arizona Game and Fish Department, которая занимается изучением и защитой диких животных штата.
В ноябре 2019 года жительница аргентинского города Санта-Роза-де-Лилес приютила котенка и назвала его Тито. Питомец оказался гиперактивным и любил запрыгивать на стол. В результате животное повредило лапу. Хозяйка отнесла Тито к ветеринару и узнала, что это детеныш пумы ягуарунди. Животное вылечат и отпустят в дикую природу, пишет lenta.ru
17:39 02/01/2020
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