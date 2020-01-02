Журналистке СТВ стало плохо во время выхода в прямой эфир













По иронии судьбы, сюжет был о трезвом образе жизни и о том, что уже в первый день Нового года находятся желающие сделать пробежку. Это дало повод интернет-пользователям поерничать по поводу того, что журналистка сама была не очень-то трезвой.





Как рассказали потом коллеги, на самом деле Елена переволновалась, потому что для нее это был первый прямой эфир. После того, как камера была выключена, она упала в обморок, и для нее пришлось вызывать ко Дворцу спорта скорую помощь. Выяснилось, что у нее резко подскочило давление. Сейчас с Еленой Козловой уже все в порядке.





Не совсем понятно, почему эфир не прервали сразу, как только заметили, что журналистке становится все хуже. И почему ведущий в студии не объяснил зрителям о том, что это дебют девушки, поэтому волнение сыграло с ней дурную шутку.



