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Вернут ли возможность смотреть ТНТ в Беларуси – неизвестно

Белорусам заменили российский телеканал ТНТ на украинский «Квартал»


С Нового года пользователей Минских телевизионных информационных сетей (МТИС) ждал неожиданный сюрприз, пишет kp.by. На своих телевизорах они вдруг перестали видеть российский телеканал ТНТ. Вместо него в сети вещания начали показывать украинский KVARTAL TV, создателем которого является студия «Квартал 95».


На сайте МТИС дают такое описание канала: «Развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора». Что касается исчезнувшего с сетки вещания телеканала ТНТ, то по этому поводу в МТИС поясняют, мол, на трансляцию российского телеканала закончился договор. И пока что неизвестно, увидят ли его пользователи МТИС снова.
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