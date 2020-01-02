В Гродно в новогоднюю ночь 16-летняя девушка спрыгнула с 8 этажа
В Гродно в ночь с 31 декабря на 1 января 16-летняя девочка спрыгнула с 8 этажа многоэтажки.
Об этом сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек по улице Суворова. 16-летняя девушка сбросилась с балкона 8 этажа. Ее доставили в медицинское учреждение и прооперировали, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Причины произошедшего устанавливает Управление Следственного комитета по Гродненской области.
14:30 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.