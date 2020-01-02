В Гродно в новогоднюю ночь 16-летняя девушка спрыгнула с 8 этажа





Об этом сообщает Следственный комитет. Трагедия произошла в новогоднюю ночь в одной из многоэтажек по улице Суворова. 16-летняя девушка сбросилась с балкона 8 этажа. Ее доставили в медицинское учреждение и прооперировали, врачи боролись за ее жизнь, но не смогли спасти. Причины произошедшего устанавливает Управление Следственного комитета по Гродненской области.



