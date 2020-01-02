Ученые: есть сырые овощи вредно для здоровья
Исследователи из Гарвардского университета в США выяснили, что сырые овощи убивают полезные бактерии в кишечнике человека, пишет издание Nature Microbiology.
Авторы работы установили, что употребление овощей без термической обработки влечет за собой ряд негативных последствий для пищеварения. Например, такие продукты уничтожают полезные бактерии, помогающие пищеварению и укреплению иммунитета.
Ученые проводили исследование на лабораторных грызунах и людях. Во время эксперимента для четырех групп мышей были разработаны разные виды диеты. Грызуны первой и второй группы питались сырым мясом и сладким картофелем, а представители третьей и четвертой групп употребляли те же продукты в отварном, поджаренном или тушеном виде.
По итогам эксперимента ученые обратили внимание на то, что у грызунов, которые ели разные виды мяса, не было разницы в микрофлоре. При этом у животных, питавшихся овощами, она сильно отличалась.
14:07 02/01/2020
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