Ожидается, что в целом по стране эти выплаты получат примерно 20 тыс. человек. Деньги будут выплачиваться с 1 апреля по 1 мая.





Героям Советского Союза положено по 2,5 тыс. рублей.





Инвалидам и участникам войны (сюда включаются и те, кто сражался, например, с японцами до 3 сентября 1945 года), а также тем, кто занимался разминированием после оккупации в 1943–1945 годах, — по 1,7 тыс.





Награжденным советскими орденами или медалями тыловикам, а также тем, кто работал на объектах ПВО, строил оборонительные сооружения, трудился на военных объектах в тылу действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, — по 900. Сюда же относятся блокадники.





Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства (из-за ранений во время боевых действий или от «эха войны») — по 700 рублей.



