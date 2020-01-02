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Власти определились, сколько денег дадут ветеранам в честь 75-летия Победы

Как сообщает пресс-служба президента, ветеранам Великой Отечественной войны и «отдельным категориям граждан» в честь 75-летия Победы в 2020 году выплатят некоторые суммы.

Ожидается, что в целом по стране эти выплаты получат примерно 20 тыс. человек. Деньги будут выплачиваться с 1 апреля по 1 мая.

Героям Советского Союза положено по 2,5 тыс. рублей.

Инвалидам и участникам войны (сюда включаются и те, кто сражался, например, с японцами до 3 сентября 1945 года), а также тем, кто занимался разминированием после оккупации в 1943–1945 годах, — по 1,7 тыс.

Награжденным советскими орденами или медалями тыловикам, а также тем, кто работал на объектах ПВО, строил оборонительные сооружения, трудился на военных объектах в тылу действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, — по 900. Сюда же относятся блокадники.

Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства (из-за ранений во время боевых действий или от «эха войны») — по 700 рублей.
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