Власти определились, сколько денег дадут ветеранам в честь 75-летия Победы
Как сообщает пресс-служба президента, ветеранам Великой Отечественной войны и «отдельным категориям граждан» в честь 75-летия Победы в 2020 году выплатят некоторые суммы.
Ожидается, что в целом по стране эти выплаты получат примерно 20 тыс. человек. Деньги будут выплачиваться с 1 апреля по 1 мая.
Героям Советского Союза положено по 2,5 тыс. рублей.
Инвалидам и участникам войны (сюда включаются и те, кто сражался, например, с японцами до 3 сентября 1945 года), а также тем, кто занимался разминированием после оккупации в 1943–1945 годах, — по 1,7 тыс.
Награжденным советскими орденами или медалями тыловикам, а также тем, кто работал на объектах ПВО, строил оборонительные сооружения, трудился на военных объектах в тылу действующих фронтов, на прифронтовых участках дорог, — по 900. Сюда же относятся блокадники.
Членам семей военнослужащих, партизан и подпольщиков, погибших или пропавших без вести в годы войны, бывшим узникам концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства (из-за ранений во время боевых действий или от «эха войны») — по 700 рублей.
12:47 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.