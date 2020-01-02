Напомним, что декрет также запрещает продавать жидкости для электронных сигарет через интернет.





Табачные спецотделы в супермаркетах будут обособлены с 2020 года

Кроме того, документ запрещает «использование на вывесках торговых объектов слов, тождественных или сходных до степени смешения с наименованием видов табачных изделий». Но торговой сети «Табакерка» повезло. Ее название, как посчитали в МАРТ, не сходно до степени смешения с видом табачных изделий.