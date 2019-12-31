В Островецком районе торговали людьми. Пострадали трое бездомных
Три жителя Брестской области весной 2019 года завербовали в Минске троих бездомных.
Затем их перевезли в Островецкий район и заставили работать животноводами. Деньги за работу с апреля по октябрь подозреваемые присвоили себе. Это около 30 тысяч рублей.
Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту торговли людьми - п.п.1,2,3 и 4 ч.2 ст.181 УК РБ. Мужчинам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом.
10:24 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.