В Островецком районе торговали людьми. Пострадали трое бездомных

Затем их перевезли в Островецкий район и заставили работать животноводами. Деньги за работу с апреля по октябрь подозреваемые присвоили себе. Это около 30 тысяч рублей.





Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту торговли людьми - п.п.1,2,3 и 4 ч.2 ст.181 УК РБ. Мужчинам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом.