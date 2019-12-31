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В Островецком районе торговали людьми. Пострадали трое бездомных

Три жителя Брестской области весной 2019 года завербовали в Минске троих бездомных.

Затем их перевезли в Островецкий район и заставили работать животноводами. Деньги за работу с апреля по октябрь подозреваемые присвоили себе. Это около 30 тысяч рублей.

Прокуратура Гродненской области возбудила уголовное дело по факту торговли людьми - п.п.1,2,3 и 4 ч.2 ст.181 УК РБ. Мужчинам грозит лишение свободы от семи до двенадцати лет со штрафом.
Hrodna.life
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