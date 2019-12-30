Гродненец бросал с балкона топор и ножи на детскую площадку
Гродненец с балкона своей квартиры бросал топор и ножи в сторону площадки, на которой играли дети. Никто не пострадал. Его осудили на три года ограничения свободы.
Милиция Гродно рассказала и про другие распространенные случаи хулиганства, пишет Hrodna.life. В Мостах мужчина с балкона третьего этажа выбросил бутылку из-под водки, которая попала в проходившую мимо дома по тротуару женщину. Ему присудили по ч.1 ст.339 УК штраф в размере 30 базовых величин.
Ночью в одной из деревень Ивьевского района мужчина повредил семь заборов, ударяя по ним и отрывая от пролетов штакетины. За это и кражу, которую он совершил месяц назад, ему назначили штраф в размере 60 базовых величин.
Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Подобные примеры не единичны.
В Гродненской области в 2019 году зарегистрировано более 240 хулиганств. Это немногим меньше, чем в прошлом. Обычно это повреждение имущества, в том числе автомобилей ночью.
10:42 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.