Гродненец бросал с балкона топор и ножи на детскую площадку

Милиция Гродно рассказала и про другие распространенные случаи хулиганства, пишет Hrodna.life . В Мостах мужчина с балкона третьего этажа выбросил бутылку из-под водки, которая попала в проходившую мимо дома по тротуару женщину. Ему присудили по ч.1 ст.339 УК штраф в размере 30 базовых величин.





Ночью в одной из деревень Ивьевского района мужчина повредил семь заборов, ударяя по ним и отрывая от пролетов штакетины. За это и кражу, которую он совершил месяц назад, ему назначили штраф в размере 60 базовых величин.





Все они находились в состоянии алкогольного опьянения. Подобные примеры не единичны.





В Гродненской области в 2019 году зарегистрировано более 240 хулиганств. Это немногим меньше, чем в прошлом. Обычно это повреждение имущества, в том числе автомобилей ночью.