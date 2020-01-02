Как туристов обсчитывают в магазинах разных стран

На отдыхе люди в принципе меньше следят за деньгами и обычно не обращают внимание на чек. Тем более на незнакомом языке. Этим и пользуются нечистые на руку продавцы. Лайф разобралс я, на что обращать внимание, чтобы не переплатить лишнего за границей.

Ретро-монеты в Италии

— Была в Неаполе. Зашла в маленький магазинчик, купила пиццу перекусить и так по мелочи. Сдачу не пересчитывала. Как-то это неудобно, кажется, да и руки были заняты. Только в номере отеля обнаружила у себя в кошельке какие-то странные деньги. Оказалось, что это не евро, а лиры! — негодует Наталья из Москвы.





С аналогичной ситуацией в странах южной Европы сталкивались многие туристы. Здесь практикуют такой оригинальный способ обсчёта. При этом практически никто не предъявляет претензии продавцам. Во-первых, обычно замечают не сразу и не всегда можно понять, в каком именно магазине туриста обманули. Во-вторых, думают, что это просто случайность и не хочется портить отдых разборками. Продавцы это прекрасно понимают, поэтому чувствуют себя совершенно безнаказанными и в высокий сезон весьма успешно избавляются от старых монет.

Турция. Валютные игры

В Турции многие товары можно купить не только за лиры. В ходу также доллары и евро. Особенно в местах, где много туристов. Отдыхающие считают, что это весьма удобно. Можно иной раз обойтись и без обмена валют, а купить нужную вещь за привычные доллары или евро.









Только вот турецкие продавцы очень успешно манипулируют курсом. Например, могут назвать одну и ту же цену в лирах, долларах или евро в зависимости от того, какой к ним придет покупатель. При этом упомянуть о разнице в курсах забудут. Так что в этой стране надо очень внимательно следить за ценниками, если они есть на товаре или досконально выспрашивать у продавца, а в какой именно валюте он называют цену.

Чехия. Манипуляции с чеком

В Чехии нужно очень внимательно проверять чек. Причём даже в крупных супермаркетах. Особенно при большой покупке. И чем больше позиций в чеке, тем выше шанс переплатить. Классический пример — вместо трёх упаковок могут пробить пять. В чеке могут запросто оказаться товары, которые вы не покупали.





Чтобы избежать проблем, нужно обязательно проверять чек, не отходя от кассы. По возможности лучше не делать большой объём покупок за один раз. Тогда будет проще проконтролировать чек.

Индия. Псевдопомощь и подмена купюр

В этой стране туристов обсчитывают с завидной регулярностью. Один из способов — человек заходит в небольшой магазин. Там сидит женщина с ребёнком. Прода ц просит туриста помочь женщине и купить пакет молока ребёнку. Его просто включают в счёт. Детей, как правило, берут в аренду, а молоко возвращается на прилавок за полцены и затем перепродается снова.





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К тому же тут много мошенничества с подменой купюр. Турист оплачивает покупку, продавец берёт купюру и дает сдачу меньше. Затем уверяет покупателя, что тот дал меньше денег и со сдачей все в порядке. Как правило, туристы не спорят.

Вьетнам. Фокусы с цифрами

В последнее время любители экзотики всё чаще едут во Вьетнам. Эта страна для многих не ассоциируется с многочисленными туристическими лохотронами, которыми славятся Таиланд или Индия. Соответственно, подвоха в магазинах путешественники не ждут и вообще мало о них знают. Тем не менее и здесь неспокойно.









По крайней мере первое время туристам лучше избегать небольших магазинчиков. Тут обычно не принято писать цены. Если хозяева видят, что пришёл турист, то сразу завышают стоимость покупки как минимум в два-три раза. Даже если ценники и есть, то это ещё не гарантирует, что турист купит товар по настоящей цене. Ушлые продавцы в один миг могут поменять цифры местами — было 24, а станет, например, 42 донга. Не разбирающийся в ценах турист обычно и не замечает обмана.







