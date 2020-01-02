Видеофакт: Новогодний фейерверк в Арабских Эмиратах побил два мировых рекорда Гиннесса
Новогодний фейерверк в городе Рас-эль-Хайма (ОАЭ) побил два мировых рекорда Гиннесса, рассказало издание Khaleej Times.
Сотни тысяч зрителей стали свидетелями 13-минутного фейерверка, его залпы были видны на высоте почти 3,8 километра, что стало рекордом.
До этого рекорд принадлежал японским специалистам, которые смогли запустить огненные шары на 3,3 километра.
Вторую номинацию шоу получило как самый массовый салют с использованием беспилотников.
11:36 02/01/2020
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Особое мнение
Переход на новый часовой пояс имел для страны определенный смысл: мы все не смотрели новогоднее обращение Владимира Путина. Ну, не совсем все, разумеется: некоторые рьяные поклонники кремлевского мечтателя и политические мазохисты могли включить один из российских интернет-каналов и послушать, что он там говорит.